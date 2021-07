"Quero uma investigação ao meu pai": Britney Spears ganha direito de escolher advogado e acusa tutor de abuso

Britney Spears ganhou o direito de poder escolher o advogado que a representa na luta pela sua liberdade e, em menos de um mês, voltou a ser ouvida em tribunal. A estrela da Pop acusa o pai de comportamento "abusivo" enquanto teve a sua tutela e, entre lágrimas, segundo descreve a CNN, disse querer apresentar queixa contra Jamie Spears."Eu quero uma investigação sobre meu pai", assumiu. Esta posição de Britney foi assumida em tribunal esta quarta-feira e sucede a audiência anterior, em junho, onde disse à juíza do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, Brenda Penny, que a tutela é "abusiva" e queria escolher o seu próprio advogado para ajudá-la a encerrar o acordo de quase 13 anos. A estrela da Pop conseguiu esse direito e admitiu querer agora apresentar queixa contra o pai.Samuel D. Ingham era o advogado nomeado pelo tribunal para defender Spears desde o início da sua tutela em 2008. Este apresentou a petição de renúncia depois de, na semana passada, a cantora ter criticado a sua representação. O juiz aceitou a renúncia de Ingham na quarta-feira, juntamente com a renúncia da Bessemer Trust, uma empresa de gestão de fortunas que foi nomeada co-conservadora do espólio da cantora.Spears contratou o ex-procurador Mathew Rosengart, um veterano do setor de entretenimento, que estava presente na audiência de quarta-feira para ser seu novo advogado.