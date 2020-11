Quilómetros de fome: as imagens chocantes de uma fila com 12 horas de espera para aceder a banco alimentar nos EUA

Os números e as evidências são cada vez mais claros e assustadores. A pandemia veio agravar os indíces de fome entre as famílias dos EUA, que recorrem cada vez mais a bancos alimentares para sobreviver.Este fim de semana, centenas de carros fizeram fila para receber alimentos num banco de Dalla, no Texas. A espera era em média de 12 horas para quem quisesse beneficiar de ajuda e os automóveis estendiam-se por longos quilómetros. As imagens captadas por estações de televisão norte-americanas estão a chocar o país e o Mundo.O North Texas Food Bank distribuiu mais de 670 000 euros em bens alimentares, incluíndo cerca de 7000 perús, o prato típico do Dia de Ação de Graças, que se comemora na última quinta-feira de novembro. Para além da carne, as famílias carenciadas também receberam produtos não percecíveis como conservas e entalatados, frescos e sacos de pão."Quarenta por cento das pessoas que aqui estiveram a pedir ajuda são 'novos' nestas andanças. Isto é o resultado da pandemia no nosso país", dsse Anna Kurian, porta-voz do banco alimentar.A pandemia de Covid-19 provocou um aumento exponencial da taxa de desemprego nos EUA. Entre março e abril, a maior economia do mundo perdeu quase 22 milhões de empregos.