Quim Torra condenado a 18 meses de inabilitação

O líder do governo autonómico da Catalunha, Quim Torra, foi esta quinta-feira condenado a 18 meses de inabilitação - proibição - de desempenhar cargos públicos, por causa da sua recusa em mandar tirar os laços e outros símbolos independentistas dos edifícios do governo da Catalunha antes das eleições legislativas de março deste ano.A sentença do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha ainda é passível de recurso para o Supremo Tribunal espanhol, pelo que a decisão não terá efeitos imediatos e Torra pode, desta forma, continuar em funções. Em caso de condenação em segunda instância, será obrigado a deixar o cargo."A mim não me inabilita nenhum tribunal com motivação política", reagiu esta quinta-feira o líder independentista catalão, garantindo que irá recorrer para o Supremo "apesar de não confiar na Justiça espanhola".A sentença do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha está relacionada com a desobediência de Torra a várias ordens da Junta Eleitoral Central para retirar os símbolos independentistas da fachada dos edifícios públicos catalães, incluindo o Palau da Generalitat, a sede do governo autonómico, antes das eleições de março.Torra recusou acatar as ordens da Junta porque as considerou "ilegais", mas os cartazes acabaram por ser retirados pela Polícia Catalã antes das eleições.O Tribunal Europeu considerou que o antigo líder da ERC, Oriol Junqueras, tinha direito a imunidade parlamentar a partir do momento em que foi eleito para o Parlamento Europeu, em junho.Desta forma, Junqueras devia ter sido libertado da prisão para recolher a ata e, se Espanha quisesse voltar a prendê-lo, tinha de pedir autorização ao Parlamento Europeu. A decisão não implica a sua libertação.