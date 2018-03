Venda foi realizada esta terça-feira, 13 de Março.

O quinto maior diamante de qualidade do mundo considerado pela Gem Diamonds, um dos principais produtores mundiais de diamantes, foi vendido esta terça-feira por 40 milhões de euros, segundo avança o Negócios.



Trata-se de um diamante de 910 quilates (cerca de 180 gramas), chamado "The Lesotho Legend", vendido a um comprador anónimo na Antuérpia, na Bélgica, de acordo com a empresa britânica Gem Diamonds, citada na CNBC.

A empresa assegura que o diamante terá sido encontrado em Janeiro na mina Letseng, uma das minas que produz os diamantes mais valiosos do mundo, no Lesoto, situado na África do Sul, da qual a Gem Diamonds detém 70%.