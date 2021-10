Em março, a sargento-chefe da Força Aérea estava a voltar de carro de um jantar para a base militar, quando alegadamente foi abusada no veículo por um colega do sexo masculino. A vítima teria relatado a situação aos oficiais superiores, mas a investigação revelou que estes tentaram encobrir o caso e convencer a jovem militar a um acordo particular com o colega.