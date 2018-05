Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Radicais ainda podem governar em Itália

Presidente diz que há tempo para criar um governo político.

Por Francisco J. Gonçalves | 02:19

Os dois partidos populistas vencedores das eleições italianas de março ainda podem formar governo. O presidente italiano, Sergio Mattarella, que esta semana chumbou o executivo do Movimento 5 Estrelas (M5S) e da Liga por causa de um ministro das Finanças antieuropeu, afirmou que "decidiu não apressar as coisas, para permitir a criação de um governo político".



Esta posição foi também expressa por Carlo Catarelli. O tecnocrata indigitado pelo presidente para chefiar um governo interino até novas eleições, mas que viu o parlamento chumbar a sua nomeação, disse que o país deve ter um governo eleito.



Fontes do M5S afirmam que os partidos procuram um novo acordo, mas Matteo Salvini, líder do Liga, nega e garante que a melhor solução é haver novas eleições já em julho.



Apesar da incerteza, as bolsas reagiram. Após um dia de quebra os principais índices bolsistas italianos subiram 2,1%.