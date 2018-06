Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Radicais têm novo acordo em Itália

Governo exclui eurocético de pasta das Finanças.

09:30

Os líderes dos dois partidos antissistema vencedores das eleições de 4 de março em Itália alcançaram esta quinta-feira um novo acordo de governo. Luigi Di Maio, do Movimento 5 Estrelas (M5S) e Matteo Salvini, da Liga, avançam de novo em coligação, evitando a realização de novas eleições em julho.



O jurista Giuseppe Conte volta a ser designado para o cargo de primeiro-ministro, mas a pasta das Finanças já não será para o eurocético Paolo Savona, nome que o presidente Sergio Matarella vetou, inviabilizando a primeira proposta de governo.



No seu lugar ficará Giovanni Tria, um pouco conhecido professor de Economia. Tria é também um crítico do rumo económico ditado por Bruxelas, mas, ao contrário de Savona, não defende a saída de Itália da UE.



O novo acordo de coligação surge depois de Carlo Cotarelli, escolhido por Matarella para chefiar um governo interino, ter sido chumbado pela maioria parlamentar.