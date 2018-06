Rádio avariado envia código de sequestro e gera caos no Aeroporto de Nova Iorque

Piloto terá enviado o sinal por engano.

olícia, bombeiros e equipa de intervenção chegaram ao local em grande alvoroço para responder a um código de sequestro no voo 1632 da JetBlue.



O caos instalou-se esta quinta-feira no aeroporto JFK, em Nova Iorque, Estados Unidos, após ter sido enviado um código de sequestro para a torre de controlo por engano. Tudo aconteceu devido a um rádio avariado que dificultou a capacidade de comunicação da tripulação.Rapidamente a p

Segundo conta a imprensa internacional, o piloto utilizou erradamente o código de sequestro através do seu rádio, que estava avariado. "Pouco antes da partida, o voo 1623 de Nova Iorque JFK para Los Angeles, teve um problema no rádio, que afetou a capacidade de comunicação da tripulação, e um falso alarme foi enviado para a torre do aeroporto", informa uma porta-voz da companhia aérea em comunicado.



O voo 1623 partia de Nova Iorque para Los Angeles e acabou por nem descolar após incidente.









A bordo encontravam-se 158 passageiros que foram obrigados pelas autoridades a permanecer com os braços no ar.



O piloto mostrou um papel com o seu contato telefónico pessoal de forma a explicar o sucedido. No Twiter podem ler-se algumas reações dos passageiros: "Eu estou em um voo do Jet Blue no JFK que perdeu as suas comunicações. Criou uma crise de segurança. 10 policias fortemente armados embarcaram no avião e acabaram de partir. Após uma horas e meia na pista estamos a ser rebocados de volta à pista".





I am on a Jet Blue flight at JFK that lost its communications. Created a security crisis. 10 heavily armed cops boarded plane and just left. After 1.5 hours on runway being towed back to gate. Wow. — Tony Schwartz (@tonyschwartz) June 27, 2018







"Achei que íamos morrer" disse uma das passageiras.





Woah. My worst nightmare. @Delta JFK to LAX right now, honestly thought we were going to die. I AM ALIVE THANK GOSH I MEDITATE U GUYS what is going on pic.twitter.com/6RVxy9HC4t — Alexa Curtis (@Alexa_Curtis) June 27, 2018







A Administração Federal de Aviação está a investigar o incidente.