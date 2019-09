Rádio espanhola apela ao voto com vídeo original e polémico

A Radio 5 apelou aos espanhóis para irem às urnas no próximo dia 10 de novembro e decidirem o futuro do País.O órgão de comunicação fez a promoção com base numa analogia alimentar, explicando que, se os partidos não chegarem a acordo e os cidadãos se abstiverem, depois terão de lidar com "m*rda frita"."Se calhar devias ir votar... para não comer m*rda frita", pode ouvir-se no anúncio.Recorde-se que o Boletim Oficial do Estado espanhol publicou esta terça-feira o decreto real de dissolução das Cortes e de convocação de eleições para 10 de novembro, sendo estipulado que o novo Parlamento se reúne a 03 de dezembro.