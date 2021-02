Radiografias mostram que a Covid-19 pode causar problemas reumatológicos como gangrena

Um novo estudo revelou que a Covid-19 pode provocar problemas musculares e nas articulações a longo prazo, entre eles, gangrena.

Através de exames de ressonância magnética o estudo mostra que o vírus da Covid-19 pode fazer com que o sistema imunitário se ataque a si próprio e que o doente pode desenvolver problemas reumatológicos a longo prazo, diz o DailyMail.

"Percebemos que o vírus da Covid-19 pode fazer com que o corpo se ataque a si mesmo de diferentes maneiras, o que pode levar a problemas reumatológicos que requerem tratamento para toda a vida. Muitos pacientes com distúrbios músculo-esqueléticos relacionados à Covid recuperaram, mas para alguns pacientes, os sintomas tornam-se graves e afetam a qualidade de vida dos doentes", explicou o especialista que desenvolveu o estudo. "As imagem permitem-nos ver se as dores musculares e articulares relacionadas à Covid não são apenas dores no corpo semelhantes às que vemos na gripe, mas sim algo mais grave", acrescenta.

Vários estudos já mostraram que a Covid-19 pode causar problemas ao nível das articulações mas este é o primeiro estudo que descobre esses sintomas através de exames radiológicos. O estudo recorreu a vários tipos de exames como "tomografias, ressonâncias magnéticas e ultrassons, para visualizar as causas da gangrena e outras dores musculares e articulares de longo prazo em pacientes com Covid-19", explicou o DailyMail.

A gangrena pode ocorrer como resultado de uma lesão, infeção ou uma condição de longo prazo que afeta a circulação sanguínea.