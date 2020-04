Ragna e Pere têm como vizinhos morcegos e jacarés. Família vive quarentena numa praia semi-deserta na Costa Rica

Ragna Debats e Pere Aurell são um casal de maratonistas que decidiu viver o período de quarentena de forma diferente. Juntamente com a filha de cinco anos, Onna, a família encontra-se em isolamento numa praia semi-deserta localizada na Costa Rica. Com eles está também Bru, o pastor catalão da família.



De acordo com o canal espanhol Telediario, os dois maratonistas tinham programado competir em nove corridas, em seis continentes diferentes. Devido à pandemia de coronavírus, viram-se obrigados a alterar os planos quando a atividade foi cancelada.

A 21 de março deram iniciam ao seu período de quarentena, no entanto optaram por vivê-la fora de casa. Deixaram Espanha e seguiram para uma praia semi-deserta onde habitam igualmente aranhas, morcegos, caranguejos, jacarés e ainda macacos.

A mesma publicação dá conta de que nesta praia moram apenas 10 pessoas. Para chegar até lá, o casal teve de realizar uma viagem de barco que durou cerca de 40 minutos.

Para sobreviver, o casal levou alguns produtos alimentares, tais como latas de legumes, atum, esparguete, massa, arroz, quinoa, puré de batata, pão, torradas, cereais, leite e ovos.

A fim de de se conseguirem resguardar da chuva que muitas vezes se faz notar no local, os maratonistas, que levaram com eles uma tenda, construíram uma casa com varas de bambu.

Para o casal esta está a ser uma "experiência excecional". Para os maratonistas esta é uma "maneira de proteger" a filha, enquanto estão, ao mesmo tempo, a ajudar no impedimento da propagação do vírus no país deles.

Apesar de não terem "luxo" no local onde se encontram, admitiram ao El Clarín que "é melhor estar na natureza".



De acordo com a ABC, o dia da família começa quando o sol nasce, por volta das 05h00. Ao longo do dia têm duas missões, encontrar comida e realizar um programa de treinos.



A mesma publicação dá conta de que para encontrarem comida, a família pesca duas vezes por dia e recolhem ainda cocos e bananas das árvores e algumas ervas comestíveis.



Para manter a forma, adotaram um programa de treinos curto e variado, que passa pela realização de abdominais, saltos e fortalecimento muscular.

Por volta das 17h30, quando escurece, a família regressa à casa improvisada. Vão dormir quando o relógio marca as 19h00.