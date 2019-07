'Rainha das Curvas' ganha quase dois milhões de euros com fotos nas redes sociais e calendários

Quase dois milhões de euros anuais. É quanto ganha Abigail Ratchfor por mostrar as suas curvas nas redes sociais e revistas.



Abigail Ratchford ganha mais de 800 mil euros anuais apenas com fotografias no Instagram e Snapchat e ainda mais de um milhão de euros em trabalhos enquanto modelo para calendários.





"Atribuo o meu sucesso à minha perseverança, acredito em mim a 100%, na minha criatividade, na maneira como trato os outros com quem trabalho e nunca levo fracassos de peito", afirma a modelo.



'A Rainha das Curvas' não planeava tornar-se modelo, mas após a sua primeira sessão fotográfica, foi inundada com ofertas de trabalho de marcas que queriam que esta usasse as redes sociais para as publicitar. Abigail conseguiu desta forma construir um verdadeiro império.



"Comecei a ter os meus seguidores e percebi que poderia ganhar muito dinheiro a trabalhar com as marcas, a vender produtos, enfim, fiquei viciada", acrescenta.



A mulher, natural de Scranton, Pensilvânia, Estados Unidos, teve então de se mudar para Los Angeles em 2014 para desenvolver a sua carreira.



Desde então seguiram-se várias capas de revista e programas de televisão.



Atualmente tem mais de nove milhões de seguidores no Instagram e milhões de fãs no Snapchat também.



Abigail não se considera modelo ou influenciadora do Instagram, prefere que a intitulem de diretora executiva uma vez que cobra às empresas e vende os seus próprios produtos.