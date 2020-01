Rainha de Inglaterra apoia "totalmente" decisão de afastamento de Harry e Meghan

A Rainha Isabel II afirmou esta segunda-feira que "apoia totalmente o desejo de Harry e Meghan" de se afastarem da Família Real britânica.



Num comunicado de imprensa divulgado pelo Palácio de Buckingham, após uma reunião realizada esta segunda-feira, a Rainha revelou que a Família Real teve uma discussão muito construtiva sobre o futuro do neto e da família.





"A minha família e eu apoiamos totalmente o desejo de Harry e de Meghan em criarem uma nova vida enquanto família", pode ler-se.O mesmo documento confirma que haverá um "período de transição", no qual os Duques de Sussex "dividiãro o tempo entre o Canadá e o Reino Unido".A monarca revela que apesar do seu desejo em que os Duques de Sussex mantenham o trabalho a tempo inteiro enquanto membros da Família Real, "respeitamos e compreendemos o seu desejo em viver uma vida mais independente enquanto família".

No final do encontro os jornalistas viram Harry, o seu irmão William e o pai de ambos, o príncipe Carlos, a deixarem separadamente a residência real de Sandringham, no leste de Inglaterra.