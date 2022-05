Rainha Elizabeth II não vai comparecer na abertura do parlamento por "problemas de mobilidade"

A Rainha Isabel II não vai estar presente na abertura do parlamento esta terça-feira, devido a "problemas de mobilidade", disse o Palácio de Buckingham esta segunda-feira, acrescentando que o seu filho Príncipe Carlos a substituiria.A monarca britânico de 96 anos foi forçada a cancelar uma série de compromissos públicos desde que foi hospitalizada em outubro passado por uma doença não especificada, embora tenha continuado a desempenhar virtualmente muitas das suas funções."A rainha continua a ter problemas de mobilidade, e em consulta com os seus médicos decidiu-se que não comparecerá amanhã à Abertura Estatal do Parlamento", disse o Palácio de Buckingham numa declaração, acrescentando que "a pedido de Sua Majestade, e com o acordo das autoridades competentes, o Príncipe de Gales vai ler o discurso da Rainha em nome de Sua Majestade, com a presença também do Duque de Cambridge".O Palácio recusou-se a dar pormenores sobre a doença de Isabel, mas uma fonte disse que estava relacionado com uma doença que sofre desde o ano passado.A Rainha Isabel II, a monarca mais velha e mais antiga do mundo, marca o seu 70º ano no trono britânico.