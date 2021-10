Rainha Isabel II aconselhada pelos médicos a descansar durante duas semanas

A rainha Isabel II foi aconselhada pelos médicos que a acompanham a fazer uma pausa e descansar durante pelo menos duas semanas.A informação, avançada pelo Palácio de Buckingham esta sexta-feira, surge uma semana depois de a monarca, de 95 anos, ter estado uma noite internada no hospital a ser submetida a vários exames.De acordo com fonte oficial, Isabel II mantém-se "de boa saúde" e até já gravou o vídeo com o discurso que irá ser transmitido na cimeira das alterações climáticas do COP26.A rainha Isabel II já havia cancelado a presença neste evento a conselho médico, tendo também suspendido a agenda nos últimos dias. Agora, fica a saber-se que a soberana também não vai estar presente nas celebrações do Dia da memória.