Rainha Isabel II adia reunião do Conselho Privado britânico

O Palácio de Buckingham afirmou em junho que a Rainha Isabel II tem sofrido com problemas de mobilidade, o que traduz a sua ausência em alguns eventos.







A Rainha Isabel II, de Inglaterra, adiou esta quarta-feira uma reunião do Conselho Privado britânico e foi aconselhada por médicos a descansar.De acordo com um porta-voz do Palácio de Buckingham, citado pela Sky News, "depois de um dia cheio ontem, Sua Majestade aceitou esta tarde o conselho dos médicos para descansar". "Isto significa que a reunião do Conselho Privado que deveria ter tido lugar esta noite será reorganizada", referiu ainda.