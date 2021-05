Rainha Isabel II chora a morte de cão

o Príncipe Philip, a 9 de abril de 2021. A rainha costumava passeá-los todos os dias pelos jardins do Castelo de Windsor.

Um dos cães da rainha de Inglaterra, Isabel II, morreu este fim-de-semana com apenas cinco meses de idade, informou o jornal "The Sun".Os animais, de raça corgi, foram oferecidos pelo príncipe Andrew, em fevereiro, meses antes da morte d"Os cães foram oferecidos para alegrar a rainha num período difícil. Ficaram todos muito tristes, ainda por cima, logo após a morte do seu marido", revelou fonte próxima da Casa Real.