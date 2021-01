Rainha Isabel II e marido recebem vacina contra Covid-19

A rainha de Inglaterra, Isabel II, e o marido, Philip, duque de Edimburgo, foram ontem vacinados contra a Covid-19. As vacinas foram administradas por um médico da Casa Real no Castelo de Windsor, onde respeitam as mais recentes medidas de confinamento impostas pelo governo do primeiro-ministro Boris Johnson.A notícia foi divulgada para evitar eventuais especulações sobre o estado de saúde da monarca, segundo adiantaram fontes da Casa Real.Isabel II cancelou os eventos públicos entre março e outubro de 2020, altura em que a família real passou por um período de alarme depois de o príncipe Carlos, de 72 anos, contrair a doença, embora sem revelar sintomas graves.Circularam igualmente rumores de que William, filho mais velho de Carlos, teve um teste positivo em abril, mas a Casa Real não comentou. A rainha apareceu em público pela última vez em dezembro.