Rainha Isabel II falha festas anuais do jardim, diz Palácio de Buckingham

A Rainha Isabel II não irá participar nas festas anuais do jardim neste ano, sendo representada por outros membros da Família Real, segundo anunciou o Palácio de Buckingham."Os detalhes sobre a participação serão confirmados oportunamente", acrescentou o Palácio de Buckingham.A Rainha Isabel II não tem comparecido a alguns eventos devido a questões de mobilidade.Na semana passada, a Rainha esteve presencialmente com o presidente da Suíça, no Castelo de Windsor, sendo este o seu primeiro compromisso oficial desde a pausa de uma semana na propriedade de Sandringham.