Rainha Isabel II falha missa de Ação de Graças esta sexta-feira

A Rainha Isabel II não irá marcar presença na missa de Ação de Graças, na Catedral de São Paulo, esta sexta-feira, depois da monarca de 96 anos ter sofrido "algum desconforto" durante as celebrações do Jubileu de Platina."Tendo em conta a agenda e a atividade necessária para participar na missa das celebrações do Jubileu de Platina esta sexta-feira na Catedral de São Paulo, Sua Majestade concluiu com grande relutância que não vai comparecer", acrescentou o Palácio de Buckingham, em comunicado.A monarca sentiu problemas de mobilidade durante os festejos que marcaram o inicio das celebrações dos seus 70 anos de reinado, sendo que recentemente tem vindo a cancelar alguns compromissos devido à sua dificuldade em deslocar-se.O Palácio de Buckingham referiu ainda que a Rainha Isabel II "gostou muito do desfile de Aniversário e do sobrevoo das aeronaves da força aérea inglesa".