Rainha Isabel II fechada no Castelo de Windsor mais cedo que o previsto devido ao coronavírus

A rainha Isabel II de Inglaterra vai ficar de quarentena a partir do final desta semana no Castelo de Windsor. Em causa está a pandemia de coronavírus que alastra por todo o mundo.



A informação foi confirmada num comunicado emitido pelo Palácio de Buckingham que anunciou que a medida serve como precaução devido às "circunstâncias atuais".







O Palácio de Buckingham faz saber ainda que as "as audiências futuras serão analisadas continuamente, de acordo com os conselhos apropriados".



"Em consulta com a Casa Médica e o Governo, uma série de eventos públicos com um grande número de pessoas com a participação da Rainha e de outros membros da Família Real nos próximos meses serão cancelados ou adiados", confirma a fonte.