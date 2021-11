Rainha Isabel II pede aos líderes mundiais ações para travar alterações climáticas

Isabel II

Cornwall e o duque e duquesa de Cambridge, presentes para ajudar o primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, a receber os líderes mundiais.

A Rainha de Inglaterra, Isabel II, pediu aos líderes mundiais que atuem para travar as alterações climáticas, não para benefício próprio, mas das gerações futuras."Nenhum de nós vai viver para sempre. Não estamos a fazer isto por nós próprios, mas pelas nossas crianças e os seus filhos e por todos aqueles que vão seguir as suas pegadas", afirmou.A mensagem da Rainhafoi transmitida na receção aos líderes mundiais da COP26. A Conferência do Clima das Nações Unidas arrancou esta segunda-feira, em Glasgow, na Escócia.Na semana passada foi anunciado que a Rainha não estaria presente na cimeira, após ter sido aconselhada pelos médicos a descansar pelo menos durante duas semanas. Apesar da ausência da monarca vão estar presentes na COP26 o Princípe de Wales, a Duquesa de"Eu espero que esta cimeira seja uma das raras ocasiões em que todos tenham a possibilidade de ultrapassar as questões políticas", acrescentou.