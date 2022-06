A Rainha Isabel II deslocou-se até à Escócia para uma cerimónia no Palácio de Holyroodhouse, onde fez uma aparição pública bastante sorridente.Acompanhada pelo Conde e pela Condessa de Wessex, a monarca de 96 anos não aparecia a público desde a cerimónia do Jubileu de Platina.O Palácio de Buckingham afirma que a Rainha Isabel II tem sofrido com problemas de mobilidade, o que traduz a sua ausência em alguns eventos, segundo a Sky News.