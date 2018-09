Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rainha Isabel II tem mão falsa para acenar

Livro "Queen Of The World" faz revelação no mínimo insólita.

16:17

A Isabel II de Inglaterra tem uma mão falsa que pode usar quando está cansada de acenar à multidão. A revelação foi feita no livro "Queen Of The World".



O presente foi dado à rainha por um grupo de estudantes australianos. De acordo com os media locais, Isabel II terá gostado da intenção dos jovens.



"A rainha levou o presente com ela e acho que acabou em Balmoral. Não acho que ela o use em público", revelou Robert Hardman, autor do livro.



O livro é acompanhado por um documentário que será exibido pela HBO.