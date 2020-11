Rainha Isabel II vai abdicar do trono de Inglaterra dentro de seis meses

“Acredito firmemente que a rainha vai abdicar para o filho quando chegar aos 95 anos”, diz o especialista, acrescentando que, nos últimos tempos, a monarca está a delegar tudo no príncipe Carlos e que a sucessão será uma mera formalização daquilo que já acontece, principalmente desde o passado mês de março. Com a pandemia, a rainha deixou o Palácio e isolou-se, com o marido, na sua casa de campo. Com Isabel II resguardada, o príncipe Carlos começou a ocupar o lugar da mãe nos deveres reais. Também o príncipe William e a companheira, Kate Middleton, deixaram de estar na retaguarda para assumirem um papel de maior destaque.



A mudança está para breve na realeza britânica e 2021 deverá ser o ano em que a rainha irá ceder o trono ao filho Carlos, de 71 anos. De acordo com o biógrafo da casa real, Robert Jobson, Isabel II deverá abdicar dentro de seis meses, altura em que comemora 95 anos, em abril.“Acredito firmemente que a rainha vai abdicar para o filho quando chegar aos 95 anos”, diz o especialista, acrescentando que, nos últimos tempos, a monarca está a delegar tudo no príncipe Carlos e que a sucessão será uma mera formalização daquilo que já acontece, principalmente desde o passado mês de março. Com a pandemia, a rainha deixou o Palácio e isolou-se, com o marido, na sua casa de campo. Com Isabel II resguardada, o príncipe Carlos começou a ocupar o lugar da mãe nos deveres reais. Também o príncipe William e a companheira, Kate Middleton, deixaram de estar na retaguarda para assumirem um papel de maior destaque.

Segundo o jornalista da ‘Newsweek’ Jack Royston, a rainha tem uma ligação sentimental muito forte à coroa e vive um misto de emoções com a decisão que tem de tomar. “Eu acho que ela não quer sair, mas a realidade é que vai chegar a um ponto em que vai acabar por entregar tudo ao Carlos. Senão, como é que se olha nos olhos de um filho e se diz que afinal não vai ser rei?”, diz, acrescentando que a idade do príncipe Carlos é um fator a ter em conta.





A mudança na coroa acontece depois de um ano repleto de polémicas, com Meghan Markle e Harry e abandonarem a casa real britânica. Agora, especialistas afirmam que a mudança é imperativa e que o próximo rei tem de assumir uma postura mais vanguardista.





Diana não queria o marido no trono





Um novo documentário sobre a princesa Diana traz à tona revelações sobre a família real britânica. Segundo o editor do jornal ‘Daily Telegraph’ Max Hastings, que fez uma entrevista exclusiva com Lady Di e esteve várias horas à conversa com a princesa, Diana mostrava-se preocupada com a sucessão ao trono britânico e queria que, no futuro, fosse o filho William a assumir o trono e não o marido. “Ela explicou que queria que fosse William a suceder e disse: ‘não acho que Carlos tenha condições para o fazer’”, revelou o jornalista, acrescentando que a princesa “odiava” o marido e que lhe confidenciou que o casamento foi “um inferno desde o primeiro dia”.







Casal afastado do Reino Unido

Harry e Meghan Markle deixaram de ser altos-membros da realeza britânica no início do ano, altura em que trocaram o Reino Unido por uma vida em Los Angeles, nos Estados Unidos. Desde então, nunca mais voltaram a Inglaterra, mantendo-se afastados da família. n





William teve Covid na mesma altura que o pai



O príncipe William terá estado infetado com o novo coronavírus em abril. A informação é agora avançada pela imprensa inglesa, que afirma que a notícia foi sendo mantida em segredo para não gerar o pânico entre a população, uma vez que o pai, o príncipe Carlos testou positivo na mesma altura.





William terá ficado isolado na casa de campo, em Norfolk, e sofreu com alguns sintomas da doença, nomeadamente dificuldades respiratórias.





A família real britânica ainda não confirmou a notícia oficialmente.



A rainha Isabel II é a monarca com o reinado mais longo da história de Inglaterra, tendo sido coroada a 6 de fevereiro de 1952, logo após a morte do pai, o rei George VI, quando tinha apenas 27 anos. O príncipe Carlos é, por sua vez, o herdeiro há mais tempo à espera do trono.