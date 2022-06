Rainha Isabel II vai falhar missa das celebrações do Jubileu de Platina

A Rainha Isabel II de Inglaterra não vai comparecer na missa das celebrações dos Jubileu de Platina, a realizar-se esta sexta-feira na Catedral de São Paulo, uma vez que sentiu "algum desconforto" esta quinta-feira durante o desfile do voo cerimonial da Royal Air Force.



De acordo com o comunicado do Palácio de Buckingham, citado pela Sky News, "a rainha gostou muito do desfile do voo cerimonial da Royal Air Force, mas sentiu algum desconforto". "Tendo em conta a agenda e a atividade necessária para participar na missa das celebrações dos Jubileu de Platina de amanhã na Catedral de São Paulo, Sua Majestade, com grande relutância, concluiu que não comparecerá", acrescentou.