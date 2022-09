Rainha Isabel II vai ser sepultada em jazigo junto ao marido em Windsor 

A rainha Isabel II será sepultada na segunda-feira no jazigo da família real junto ao marido, príncipe Filipe, no Castelo de Windsor, numa cerimónia privada, informou o Palácio de Buckingham.

Esta cerimónia terá lugar às 19h30 (mesma hora em Lisboa), após o funeral de Estado em Londres, que será realizado na Abadia de Westminster, junto ao Parlamento, o qual contará com a presença de numerosos chefes de estado ou governo e representantes de famílias reais.

De acordo com alguns detalhes do funeral divulgados hoje, no final do serviço religioso, pelas 11:55, serão observados dois minutos de silêncio em todo o país, após os quais será cantado o hino nacional, "God Save the King" ["Deus salve o Rei"].