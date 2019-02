Raio fere cerca de 150 pessoas em funeral de criança em Angola

Acidente aconteceu no cemitério municipal do Luena, na província angolana do Moxico.

Por Lusa | 10:03

Pelo menos 146 pessoas ficaram feridas na quarta-feira após serem atingidas por um raio quando participavam no funeral de uma criança no cemitério municipal do Luena, na província angolana do Moxico, noticia esta quinta-feira a imprensa.

Segundo a Rádio Nacional de Angola (RNA) e a agência Angop, as vítimas ficaram feridas depois de terem sido atingidas por um raio, o que gerou pânico no local e nos arredores do cemitério, três quilómetros a norte da cidade do Luena.

Em declarações aos jornalistas, a diretora clínica do Hospital Geral do Moxico, Georgina Esperança Muhunga, indicou que algumas das vítimas que deram entrada nas diversas unidades de saúde tiveram alta depois da assistência médica, não se tendo registado mortes.