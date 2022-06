Raio mata mulher e dois cães na Califórnia

Uma mulher, de 52 anos, e os seus dois cães morreram atingidos por um raio, em Pico Rivera, na Califórnia, Estados Unidos. O desastre ocorreu na manhã desta quarta-feira, quando a vítima caminhava com os animais perto do Rio San Gabriel, numa altura em que trovoadas atingiram o sul do estado norte-americano."Todos devemos ser cautelosos nesta área. Há muita instabilidade no ar. Tenham cuidado e deem o vosso melhor para ficarem dentro de casa neste momento", alertou o autarca de Pico Rivera, Steve Carmona, citado pela ABC News.O mau tempo, com fortes tempestades, também forçou as autoridades a proibirem a circulação em algumas praias durante três horas. "Estou assustada. Disse à minha neta para não ir a pé para a escola, que eu vou levá-la", disse uma residente.A vítima, identificada pelas autoridades como Antonia Mendoza Chavez, foi a primeira pessoa a morrer atingida por um raio no país este ano. Desde 2006, nove pessoas faleceram desta forma na Califórnia.