Raio mata três crianças e fere outras seis pessoas da mesma família

Incidente ocorreu no domingo, quando um raio atingiu um celeiro em Moçambique.

Por Lusa | 12:08

Três crianças morreram e outras seis pessoas pertencentes à mesma família ficaram feridas após o local onde se encontravam, em Manica, centro de Moçambique, ter sido atingido por um raio, disse esta terça-feira à Lusa fonte policial.

O incidente ocorreu no domingo, quando um raio atingiu um celeiro onde estavam nove membros da mesma família para uma refeição, no povoado de Chinguno, distrito de Mossurize, sul de Manica, disse Elcidia Filipe, chefe do departamento das relações públicas no Comando da Polícia de Manica.

O celeiro ficou em cinzas, mesmo debaixo de chuva forte, acrescentou.