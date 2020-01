Raios imponentes e cinza pelo ar: as imagens impressionantes da erupção do vulcão Taal nas Filipinas

#AHORA #Mundo | Increíble erupción del #TaalVolcano sobre Filipinas. Hay alerta nivel 4, por explosión inminente. Si, yo quiero estar ahí pic.twitter.com/tTKSjsvw7A

12 de janeiro de 2020

Estos rayos volcánicos no solo son generados por la fricción de las cenizas y por la lava, sino además por la presencia de radón,un gas radiactivo,incoloro e inodoro, liberado con las erupciones.



Volcán #Taal en #Filipinas



@spoky_who

12 de janeiro de 2020

La erupción del #volcán #Taal provocó la orden de evacuación para 6000 personas y el cierre del aeropuerto en #Manila por la caída de cenizas

Al estilo de un film de ciencia ficción, este video nos habla de la crítica situación en #Filipinas

12 de janeiro de 2020

La espesa ceniza esparcida por la erupción del volcán Taal causa problemas a los automovilistas en las Filipinas. 13 de janeiro de 2020

O vulcão Taal nas Filipinas entrou em erupção às primeiras horas desta segunda-feira e obrigou já à retirada de mais de 24 mil pessoas.As cinzas chegaram a Manila, a capital do país localizada a cerca de 60 quilómetros do vulcão.Para além das cinzas, o vulcão é facilmente visível durante a noite devido aos raios que ocorrem durante a erupção.São várias as publicações nas redes sociais que mostram bem a força da erupção e a nuvem de cinza que cobre as áreas circundantes.