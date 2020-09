Raios provocaram 21 mortos na última época chuvosa na província angolana do Bié

Descargas elétricas provocaram 21 mortos e 17 feridos, no último período de chuvas, na província angolana do Bié, informou esta terça-feira o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros local.

Segundo o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros do Bié, Eurico Davoca, no período entre 15 de agosto de 2019 e 30 de maio deste ano, 21 pessoas morreram atingidas por raios, nos municípios do Andulo, Camacupa, Chinguar, Chitembo, Cuito, Cunhinga e Nharea.

Naquele período, prosseguiu Eurico Davoca, em declarações emitidas esta terça-feira pela rádio pública angolana, os raios deixaram feridas 17 pessoas nos municípios de Andulo, Camacupa, Chinguar, Chitembo, Cuito e Cunhinga.

Na sequência das últimas enxurradas, as primeiras da atual época chuvosa, iniciada em agosto, encontram-se ainda internadas oito pessoas com ferimentos causados por descargas elétricas.

O diretor-geral do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (Inamet) de Angola, Domingos do Nascimento, disse que as regiões mais afetadas por este fenómeno no país são as províncias do leste, bem como algumas da parte norte, nomeadamente Uíje e Zaire, que apanha também por vezes Bengo, Luanda e Cuanza Norte.

"Estas são as áreas do país com maior probabilidade de ocorrência deste fenómeno", disse Domingos do Nascimento, acrescentando que está prevista a instalação de cinco detetores de descargas atmosféricas, que vão cobrir as províncias de Luanda, Zaire, Uíje, Malanje, Lunda Sul, Bié e Huambo.