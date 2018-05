Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rajoy alvo de moção de censura socialista

Medida surge depois de sentença no caso Gürtel ligar o PP a uma vasta rede corrupta.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) apresentou esta sexta-feira uma moção de censura contra o governo do Partido Popular (PP), liderado por Mariano Rajoy. A moção é a resposta à sentença do dia anterior no caso Gürtel, que envolve o PP num vasto esquema de corrupção e financiamento ilícito.



O líder socialista, Pedro Sánchez, fez saber que aceitará ser chefe de um novo governo caso a moção triunfe, ainda que para isso sejam necessários os votos dos 17 deputados de partidos separatistas catalães.



Esta parece ser, aliás, a única via de sucesso da moção, depois de o Cidadãos (Cs), partido com a quarta maior representação parlamentar (32 deputados) anunciar que não apoiará a iniciativa socialista. O Cs acusa Sánchez de "oportunismo" e de querer chegar ao governo "por qualquer meio". Frisa, por isso, que o Cs só apoiará uma moção que abra caminho a eleições antecipadas.



Rajoy acusou também Sánchez de querer liderar o executivo "seja como for e com o apoio seja de quem for" e negou-lhe "autoridade moral" para condenar o seu governo. Acusou ainda o líder socialista de prejudicar Espanha por agir numa altura delicada devido à crise na Catalunha.



PORMENORES

Apoio insuficiente

A moção contava ontem com 156 votos: os 84 do PSOE, 67 do Unidos Podemos, quatro do Compromís e um do Nova Canárias, partidos que anunciaram apoio à investidura de Sánchez.



Pressionar Cidadãos

Um objetivo da moção é forçar o Cidadãos a definir se mantém o apoio a Rajoy, agora conotado com um sistema corrupto, ou se aceita apoiar uma mudança.



Convocar eleições

O líder socialista deixa aberta a porta à convocatória de eleições, mas não adiantou em que data poderia fazê-lo.