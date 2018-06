Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rajoy retoma antigo emprego em Espanha

Ex-chefe de governo regressou à conservatória.

Por Ricardo Ramos | 09:27

O antigo primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy, retomou esta quarta-feira o seu emprego na Conservatória do Registo de Propriedade de Santa Pola, Alicante, que abandonou há 28 anos para se dedicar à política.



Rajoy, que chegou 45 minutos atrasado no seu primeiro dia, tinha à espera mais de meia centena de jornalistas, aos quais agradeceu a presença, mas evitou alongar-se em comentários.



"Não tenho muito mais para dizer. Retirei-me da política e volto ao meu emprego de antes", afirmou.



Questionado pelos jornalistas sobre a corrida à sua sucessão no PP, foi evasivo: "Convoquei um Congresso, vim-me embora e agora são os militantes que devem decidir. Não tenho nada a dizer aos candidatos", sublinhou Rajoy, que abandonou completamente a política e abdicou de ganhar uma fortuna como conferencista para regressar ao seu modesto emprego como avaliador predial.