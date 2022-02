Alfredo Sánchez Chacón, conhecido como "Rambo Galego" foi detido pela Guardia Civil na freguesia de Loira, no concelho de Valdoviño, Província da Corunha.O fugitivo foi surpreendido quando tentava entrar numa casa pelos dois filhos do proprietário que o perseguiram e notificaram o vizinho, um membro da Guarda Civil. O militar disparou dois tiros para o ar, demovendo o mais famoso fugitivo espanhol de continuar em fuga, avançou o jornal La Voz de Galicia.Depois de ser detido, foi levado para o hospital, porque tinha um pé ferido ao ter caído do telhado ao ser apanhado em flagrante.