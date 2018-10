Rania da Jordânia está irreconhecível

Rainha volta a surpreender com a expressão do rosto completamente alterada.

Rania de Jordânia apareceu esta semana com as feições de tal maneira alteradas, que nem parece ela. A mulher do Rei Abdalá II surgiu num evento em Amã com as maçãs do rosto marcadas, os lábios inchados e os olhos diminuídos.

Esta não é a primeira vez que a Rainha, de 48 anos, de origem palestina – considerada uma das mais bonitas e elegantes – se submete a alterações no rosto. Ao longo dos anos ela tem feito diversas modificações através de procedimentos mais e menos invasivos. Fez uma cirurgia ao nariz, injectou botox e tem feito vários tratamentos para disfarçar as rugas e a flacidez.

Apontada como um ícone de estilo pelos especialistas de moda, Rania veste criações das melhores marcas internacionais, mas a obsessão por querer manter-se jovem leva-a a ser notícia pela sua aparência irreconhecível.