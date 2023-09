Rapariga de 15 anos morre esfaqueada em Londres

Uma rapariga de 15 anos morreu, esta quarta-feira, após um esfaqueamento em Croydon, no sul de Londres. O óbito foi declarado no local e um adolescente foi detido, tendo sido iniciado um inquérito por homicídio.De acordo com a BBC News, a Polícia Metropolitana afirmou ter trabalhado com a British Transport Police para "seguir o rasto" do adolescente."Os nossos pensamentos estão com a família desta jovem que está a enfrentar a mais trágica das notícias. Os nossos agentes estão com a família da rapariga para os apoiar", disse o Inspetor-Chefe Andy Brittain.O Presidente da Câmara de Croydon, Jason Perry, também disse estar "devastado por saber que a adolescente que foi esfaqueada no centro da cidade esta manhã morreu tragicamente".