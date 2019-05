Rapariga de 17 anos morre em acidente de carro quando mandava SMS ao namorado

Uma rapariga de 17 anos morreu num acidente de carro quando mandava mensagens para o namorado, poucos dias depois de passar no teste de condução em Tasburgh, Inglaterra.Segundo avança o jornal britânico Metro, a jovem, Shannon Gittings, perdeu o controlo do seu carro Fiat 500 quando ia em direção a sua casa, embatendo contra uma árvore.Imagens de videovigilância mostram o carro da jovem a perder o controlo da viatura.O namorado da vítima partilhou com as autoridades as últimas mensagens que trocou com Shannon Gittings. Já os pais partilharam o que aconteceu à filha para que todos percebam as consequências de mexer no telemóvel enquanto se conduz.