Rapariga diagnosticada com hepatite aguda após começar a beber chá verde

Jovem de 16 anos apresentava evidentes sinais de danos no fígado.

11:01

Uma jovem de 16 anos desenvolveu hepatite aguda cerca de três meses depois de adicionar chá verde à sua dieta diária, de acordo com um relatório do BMJ Case Reports, uma plataforma que reúne conteúdos cirúrgicos.



De acordo com a Fox News, a rapariga disse aos médicos que não estava a tomar qualquer medicamento sem receita médica que pudesse ter causado o problema.



Com evidentes sinais de danos no fígado, os médicos não conseguiram detetar outras fontes do problema, até que a rapariga se lembrou que tinha encomendado chá verde chinês através da internet.



A rapariga não conhecia todos os ingredientes do produto e, assim que parou de consumir o chá, os profissionais de saúde tiveram a confirmação de que o problema advinha mesmo do chá verde.



Ao que tudo indica, suplementos concentrados de ervas estão na origem dos problemas no fígado.