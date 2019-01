Rapariga expulsa de universidade por abraçar o noivo

Caso aconteceu no Egito. Demonstração de afeto foi partilhada nas redes sociais.

20:00

Uma aluna foi expulsa da universidade de Al Azhar, no Egito, por ter abraçado o seu noivo fora do local universitário.



Segundo avança a agência de notícias espanhola EFE, a demonstração de afeto foi partilhada nas redes sociais e aconteceu quando o rapaz pedia a rapariga em casamento.



O comité de disciplina da universidade decidiu investigar o sucedido e expulsou a aluna, que pode ainda recorrer perante o Comité de Disciplina Supremo. Este decidirá se confirma, reduz ou anula o castigo.



A rapariga foi filmada no momento em que o rapaz se ajoelhou com um ramo de flores e a pediu em casamento, pegando nela ao colo.



O momento de carinho aconteceu noutra universidade do Cairo, no Egito.