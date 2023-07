Rapaz cego de 14 anos tem a visão restaurada através de terapia pioneira

Um cubano de 14 anos que passou grande parte da sua vida cego passou a poder ver. Operação foi concluída com sucesso graças a um médico empreendedor que realizou a primeira terapia genética tópica do mundo sob a forma de gotas para os olhos, em Miami, nos Estados Unidos da América (EUA).O medicamento foi recentemente aprovado como gel tópico para ser utilizado em lesões na pele causadas por uma doença que provoca feridas graves, resultando por vezes, na fusão de dedos das mãos e dos pés.O rapaz, António Vento Carvajal, nasceu com epidermólise bolhosa distrófica, causada por falhas no gene responsável pela produção do colagénio que mantém as camadas da pele unidas. Os pais viajaram com o filho para os EUA em busca de tratamento.A enfermidade pertence a um grupo mais vasto de doenças raras denominadas epidermólise bolhosa (EB) que afetam cerca de uma em cada 50 mil crianças.As cicatrizes nas córneas acumularam-se ao longo do tempo, o que acabou por deteriorar a sua visão tão fortemente, que este já não se sentia seguro para andar. Carvajal participou num ensaio clínico onde foi testado o gel tópico com muito sucesso.O médico Alfonso Sabater, observando os progressos de António, sugeriu que o gel poderia ser reconfigurado sob a forma de gotas para os olhos, e estava certo.Os olhos de António recuperaram das cirurgias e, com ajuda das gotas, o rapaz de 14 anos pôde voltar a ver na perfeição.