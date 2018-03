Rapaz com "ladrão" tatuado na testa volta a roubar

Jovem, de 18 anos, voltou a cometer crime.

17:00

O jovem de 18 anos tatuado na testa com a frase "eu sou ladrão e vacilão", por ter roubado uma bicicleta, em São Bernardo do Campo, no Brasil, em junho de 2017, voltou a ser apanhado a roubar.

De acordo com o site G1, as autoridades surpreenderam agora o rapaz a roubar desodorizantes num supermercado, em São Paulo.

O dono do estabelecimento chamou a polícia depois de ver o jovem a colocar vários objetos dentro das calças. Quando a polícia o abordou, tinha cinco frascos de desodorizantes escondidos.

O jovem foi detido e levado para a esquadra mas acabou por sair em liberdade após o pagamento da fiança. Vai agora aguardar julgamento.

Tatuado após roubar bicicleta

O tatuador Ronildo Moreira de Araújo e o vizinho, Maycon Wesley Carvalho dos Reis, responsáveis por tatuar "Eu sou ladrão e vacilão" na testa de um rapaz de 17 anos, foram presos em junho de 2017, em São Bernardo do Campo, no Brasil.

Os responsáveis pela tortura do jovem publicaram o vídeo no Whatsapp, que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Os familiares do rapaz receberam o vídeo do adolescente que estava desparecido desde 31 de maio e apresentaram queixa à polícia.

O jovem de 17 anos, que é acusado por um alegado assalto, viu assim a sua testa tatuada como sinal de repreensão pelo ato.

As autoridades foram ao local do crime e a dupla assumiu que fez a tatuagem como forma de punir o rapaz.

Maycon enquanto marca a testa do rapaz, obriga este a ‘pedir’ uma tatuagem com a palavra ladrão, enquanto o outro homem afirma que vai doer. Num outro vídeo a dupla fez o rapaz admitir que roubou uma bicicleta a um homem que trabalhava no farol.