Rapaz com síndrome de Down morto a tiro após ser visto com arma de brincar

Jovem de 20 anos declarado morto após três polícias dispararem contra ele, em Estocolmo, na Suécia.

12:10

Um homem de 20 anos, Eric Torell, com síndrome de Down, foi morto a tiro pela polícia sueca depois de fugir de casa com uma arma de brincar na mão.



O rapaz foi declarado morto após pelo menos três polícias terem disparado contra ele em Estocolmo, na Suécia, segundo avança o jornal sueco Expressen.



A mãe, Katarina Söderberg, que está agora de luto, revelou que o seu filho era como uma criança de três anos e a pessoa mais gentil do mundo.



"É impossível entender isto. Ele não magoava nem uma mosca", reforçou a mãe Katarina, que explicou que Eric foi dado como desaparecido pelo seu pai depois de ter fugido de casa.



A polícia alegou que disparou contra Eric porque o rapaz teve um comportamento suspeito de ameaça contra as autoridades.