Rapaz de 11 anos percorre 2800 quilómetros para voltar a abraçar avó

Um jovem de apenas 11 anos está nas bocas do Mundo depois de ter percorrido cerca de 2800 quilómetros, juntamente com o pai, da Sicília, em Itália, até Londres, no Reino Unido, com o objetivo final de abraçar a avó. Mas, pelo caminho, o rapaz e o pai angariaram cerca de 15 mil euros para apoiar as crianças refugiadas.O miúdo, Romeo Cox, foi morar para Itália com o pai e a mãe em 2019. A pandemia impediu-os de voltar a 'casa' para visitar a avó de 77 anos. Foi então que o jovem e o seu pai decidiram colocar mãos à obra e organizar uma viagem a pé e de barco para visitar a avó. Pelo caminho, o objetivo era apoiar e homenagear todos os refugiados.Romeo e o pai abandonaram Palermo a 20 de junho e passaram por Suíça e França até chegar ao Reino Unido. Só no dia 21 de setembro concluiram a jornada mas foram obrigados a realizar quarentena de 15 dias e só esta semana o jovem pode abraçar a avó, Rosemary.