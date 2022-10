Rapaz de 12 anos morre após queda de muro no Reino Unido

Um rapaz de 12 anos morreu após o desabamento de um muro de uma garagem numa propriedade em Clacton-Sea, no Reino Unido.O alerta foi dado às 19h00 desta sexta-feira.O acidente provocou ainda um ferido ligeiro. Trata-se de um homem na casa dos 30 anos que foi resgatado dos escombros pela polícia de essex, avança o jornal britânico The Guardian."Apesar dos serviços de emergência terem conseguido resgatar um homem, a criança acabou por morrer no local", afirmam as autoridades.A polícia descarta suspeitas de crime, mas investiga agora as causas do incidente.