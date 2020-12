Rapaz de 12 anos organizou rave na escola e ficou sem material de DJ. Agora, um artista vai ajudá-lo

O jovem Cael Bell, de apenas 12 anos, organizou na casa de banho da sua escola, um colégio católico em Manchester, Reino Unido, uma rave com direito a música e luzes mas acabou por ver todo o seu material ser apreendido.O jovem convidou todos os "rapazes do 8º ano" para participarem no evento que contou com a participação do próprio Bell como DJ e muitos refrigerantes e chocolates. Cerca de meia hora depois, os funcionários do colégio acabaram com a festa e apreenderam todo o material a Bell.A história foi revelada pela mãe do jovem de apenas 12 anos e publicada no Facebook juntamente com algumas sessões de DJ organizadas pelo rapaz em casa.Depois de ter conhecimento da história e de saber que o jovem Cael Bell tinha ficado sem o seu material de DJ, o radialista e também DJ britânico Charlie Sloth ofereceu-se para entregar novo equipamento ao rapaz de 12 anos."Alguém que me encontre este puto que eu vou dar-lhe material novo", disse Sloth numa publicação de Instragram.O radialista garantiu que já entrou em contacto com a mãe para entregar os novos equipamentos a Cael.