Rapaz de 12 anos resgatado de barco no Canal da Mancha viu os pais serem mortos pelos talibãs

Um rapaz afegão, de 12 anos, foi um dos 30 migrantes resgatados de um barco insuflável a 16 de dezembro no Canal da Mancha, que separa o sul de inglaterra e o norte de França. Ao que o jornal britânico The Mirror apurou, o jovem fugia do país onde viu a família ser morta pelos talibãs.Os migrantes foram resgatados por uma tripulação de um barco de pesca inglês. O capitão desta tripulação contou ao jornal que este rapaz de 12 anos anos foi um dos primeiros migrantes com quem falou após o resgate. "Tirei-lhe o casaco molhado e disse-lhe para descer e tomar um duche quente", explicou o capitão Raymond Strachan.Comovido pela solidariedade, o rapaz pediu mais tarde a um polícia para agradecer ao capitão do barco por tudo aquilo que tinha feito por ele. "Naquela noite, [o rapaz] pensou que ia morrer. Disse que fugiu do Afeganistão, porque toda a família foi morta pelos talibãs.No dia 16 de dezembro, estavam cerca de 40 pessoas dentro de um barco idealizado para 12, o que fez com que o barco acabasse por virar. Morreram quatro.Entre os 30 salvos estão 12 crianças que estão aos cuidados da Camâra Municipal de Kent, Inglaterra.