Jovem de 15 anos mata irmãos e suicida-se de seguida nos EUA

Um rapaz de 15 anos matou a tiro os três irmãos antes de se suicidar na casa de família no Alasca, Estados Unidos da América. Os irmãos, com cinco, oito e 17 anos morreram, enquanto outros três, mais pequenos, não foram feridos.As autoridades foram alertadas para um tiroteio pelas 16h00 da tarde, segundo o jornal Daily Mail, sendo que o alerta foi dado pela vizinhança, pois os pais das crianças não estariam em casa.Tim DeSpain, porta-voz das autoridades referiu que estão agora a investigar o caso por trás do suposto homicídio-suicídio. Ao que tudo indica, e segundo a imprensa britânica, o rapaz usou uma arma de familia para cometer o crime.