Rapaz tortura irmã de cinco anos até à morte em sessão de exorcismo

Marroquino de 20 anos alegou que a criança estava possuída por "demónios".

Um rapaz de 20 anos de nacionalidade marroquina torturou a irmã de cinco anos até à morte numa sessão de exorcismo, com o objetivo de "expulsar" os demónios que a criança tinha dentro dela. O caso aconteceu em Rabat, Marrocos.



Segundo avança o jornal Al-Massae, o homem, depois de matar a irmã, atacou a própria mãe que conseguiu escapar e dar conta dos factos às autoridades.



De acordo com a mesma fonte, o homem estava convencido de que a irmã possuía demónios dentro dela.



O jovem utilizou uma arma branca para matar esses supostos "demónios" e alegou que, depois de matar a irmã, as criaturas se moveram para a mãe, tendo tentado cortar a sua garganta, mas sem sucesso.



As autoridades estão a efetuar buscas para se apurarem as causas da morte.