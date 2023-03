"Rápidas melhoras": Doentes de hospital no Reino Unido surpreendidos com mensagem esculpida na neve

To the lads that have done this on the car park at the Hallamshire, you've really cheered everyone on @NCCU_K1 up! Legends! #sheffield #sheffieldissuper pic.twitter.com/dqacPJvU8J — Joe Dawson (@JoeDawson84) March 9, 2023

Os pacientes de um hospital no Reino Unido foram surpreendidos, esta quinta-feira, com uma mensagem de "rápidas melhoras" esculpida na neve por um grupo de jovens, num parque de estacionamento. Através das mais de cem janelas dos quartos do hospital Royal Hallamshire foi possíver ler a frase motivacional.A iniciativa, com o intuito de levar esperança àqueles que estão doentes, rapidamente se tornou viral nas redes sociais e foram várias as pessoas que agradeceram aos rapazes pela ação."Aos rapazes que fizeram isto no estacionamento do Hallamshire, [vocês] animaram realmente toda a gente. Lendas", pode ler-se na publicação de um utilizador do Twitter.